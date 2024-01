​Tubarões Azuis ultima preparativos para jogo dos oitavos de final

Na tarde deste sábado, o selecionador Bubista, e a sua equipa técnica, orientaram mais um treino com vista a preparar o jogo de segunda-feira, 29, contra a Mauritânia, para os oitavos de final do CAN.

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) avançou que o guarda-redes Márcio da Rosa, está entregue ao departamento médico e não treinou. A mesma fonte indicou que que treinaram hoje os guarda-redes Josimar Dias ‘Vozinha’ e Dylan Silva. Os defesas Ianique Tavares ‘Stopira’, Roberto Lopes ‘Pico’, Edilson Borges ‘Diney’, Dylan Tavares, Logan Costa e Steven Moreira. Os médios Jamiro Monteiro, Patrick Andrade, Kenny Rocha, João Paulo Fernandes, Deroy Duarte, Carlos Fernandes ‘Cuca’, Kevin Pina e Laros Duarte. Os avançados Ryan Mendes, Garry Rodrigues, Willy Semedo, Tiago Correia ‘Bebé’, Gilson Benchimol, Jovane Cabral e Bryan Teixeira.



Na segunda-feira, 29, Cabo Verde irá disputar os oitavos de final do CAN, que decorre na Costa do Marfim. O adversário é a Mauritânia, um adversário que Cabo Verde já defrontou por oito ocasiões com o registro de duas derrotas, dois empates e quatro vitórias, sendo que as últimas duas foram para a qualificação ao CAN 2004. O jogo será no Estádio Felix Houphouet-Boigny, em Abidjan, Costa do Marfim, e começa às 17h00 (16h00 CV).

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.