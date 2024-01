​CAN23: Tubarões Azuis preparam jogo dos oitavos de final

A Seleção Nacional de Futebol treinou esta quinta-feira, 25, na máxima força para preparar o jogo de segunda-feira, 29, frente à Mauritânia, para os oitavos de final do CAN.

Segundo uma nota da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) treinaram esta quinta-feira, os guarda-redes Josimar Dias ‘Vozinha’, Marcio da Rosa e Dylan Silva, os defesas Ianique Tavares ‘Stopira’, Roberto Lopes ‘Pico’, Edilson Borges ‘Diney’, Dylan Tavares, Logan Costa e Steven Moreira.

A mesma fonte avançou que treinaram ainda os médios: Jamiro Monteiro, Patrick Andrade, Kenny Rocha, João Paulo Fernandes, Deroy Duarte, Carlos Fernandes ‘Cuca’, Kevin Pina e Laros Duarte, os avançados: Ryan Mendes, Garry Rodrigues, Willy Semedo, Tiago Correia ‘Bebé’, Gilson Benchimol, Jovane Cabral e Bryan Teixeira.

Na segunda-feira, 29 de Janeiro, Cabo Verde irá disputar os oitavos de final do CAN, que decorre na Costa do Marfim. O adversário é a Mauritânia, uma equipa que Cabo Verde já defrontou na Taça Amílcar Cabral e na qualificação ao CAN.

O jogo será no Estádio Felix Houphouet-Boigny, em Abidjan, e começa às 17h00 (16h00 de Cabo Verde).