CAN’2023: Presidente da República já se encontra na Costa do Marfim para “prestigiar” Tubarões Azuis

O Presidente da República, José Maria Neves, já se encontra na Costa do Marfim para assistir ao jogo de Cabo Verde frente à África do Sul a ser disputado hoje, para as quartas-de-final da 34ª edição do CAN’2023.

De acordo com uma nota de imprensa da Presidência da República, o mais alto magistrado da Nação deslocou-se à Costa do Marfim “para prestigiar, este sábado, a selecção nacional de futebol no jogo frente à África do Sul” e cumprir outros pontos de agenda.

“À chegada, o Chefe de Estado foi recebido pelo vice-presidente daquele país, Tiemoko Meyliet Koné, que esteve acompanhado do ministro da Saúde, Pierre N'Gou Dimba.

Nesta deslocação a Yamoussoukro, ainda de acordo com a Presidência da República, José Maria Neves levou consigo o reconhecimento e o entusiasmo de toda uma Nação que, com orgulho, torce pelos seus Tubarões Azuis, valorizando as conquistas já alcançadas em prol de Cabo Verde.

“Neste sábado, somos todos convocados a ser o 12º jogador do combinado nacional em campo, num apoio vigoroso aos homens de Bubista, unidos por um mesmo objectivo”, lê-se na comunicação.

O quadro das meias-finais fica concluído sábado, primeiramente no despique entre os anfitriões da Costa do Marfim e do Mali, partida que antecede Cabo Verde x África do Sul, marcada para as 19:00.