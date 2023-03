Inédito: Cabo Verde faz história e qualifica-se para o Mundial de Basquetebol

​A selecção de Cabo Verde de basquetebol sénior masculina inscreveu no domingo o seu nome na lista das equipas apuradas para o Campeonato do Mundo da FIBA 2023, feito histórico alcançado na quinta e última janela de qualificação africana, disputada em Luanda, Angola.

Com duas vitórias e uma derrota nos três derradeiros jogos, realizados na capital angolana, cidade que tem sido um verdadeiro talismã para o desporto cabo-verdiano, os comandados do seleccionador Emanuel Trovoada, garantiram o tão almejado apuramento para a maior competição do basquetebol do mundo, após a retumbante vitória sobre a Costa do Marfim, por 79-64.

Em partida da terceira jornada da quinta e última fase africana de qualificação, referente ao Grupo E, realizada no Pavilhão Multiuso de Luanda, Cabo Verde, que precisava vencer para se qualificar, fez a sua parte e “superiorizou-se” à apurada selecção costa-marfinense.

Cabo Verde perdeu o primeiro quarto (24-14), mas venceu os três últimos quartos (28-06, 23-21 e 14-14), conseguindo a sua segunda vitória nesta janela e a classificação para o Mundial como melhor terceiro classificado dos grupos E e F.

O sonho cabo-verdiano no Mundial começou a desenhar-se logo na sexta-feira, no jogo da jornada inaugural desta derradeira fase em Angola, quando os Tubarões Azuis venceram a Guiné Equatorial por 78-70, com os parciais de 14-24, 28-06, 23-21 e 14-13.

Já na segunda partida, ante os anfitriões de Angola, o combinado cabo-verdiano perdeu por 80-67, parciais de 20-18, 23-18, 21-16 e 16-15.

Cabo Verde terminou a fase de qualificação na terceira posição do grupo com 16 pontos, os mesmos que Angola, numa poule vencida pela Costa do Marfim com 18 pontos.

Sudão do Sul, Costa do Marfim, Egipto, Angola e Cabo Verde vão ser os representantes africanos na grande montra do basquetebol mundial.

O Mundial’2023 vai contar com a participação de 32 equipas em vez dos habituais 24 e acontecerá entre 25 de Agosto e 10 de Setembro no Japão, na Indonésia e nas Filipinas.

_________________________________________

AS enaltece patriotismo do gigante crioulo

“Histórico Tavares! Cabo Verde vai estar no Mundial”

Este é o título escolhido pelo diário espanhol, “As”, para enaltecer o esforço do gigante internacional cabo-verdiano e dos “merengues”, Edy Walter Tavares, na qualificação heroica de Cabo Verde ao Mundial.

O centroavante madrileno, que pagou do bolso a viagem para estar com a sua equipa nestas janelas, conseguiu o apuramento para o Mundial com 13 pontos frente à Costa do Marfim.

O esforço de Edy Tavares teve sua recompensa. O centroavante do Real Madrid, com autorização do clube, deslocou-se a Luanda, logo após ter conquistado a 17ª vitória da época europeia com a sua equipa.

Doze horas de viagem pagas do próprio bolso para tentar levar a sua selecção, Cabo Verde, ao Mundial que se disputará este Verão no Japão, Indonésia e as Filipinas, de 25 de Agosto a 10 de Setembro, e que será o primeiro da história para a seleção cabo-verdiana.

Depois da derrota de sábado frente a Angola (11 pontos e 15 ressaltos para o gigante do Real Madrid, mas tropeçou por 80-67), Cabo Verde defrontou este domingo a Costa do Marfim. Com uma vitória estariam na prova asiática e esta quase se certificou num óptimo segundo quarto (28-6 parcial), que fixou o 14-24 com que o jogo começou. No final, Cabo Verde triunfou por 79-64 com 13 pontos (5/6 de campo e 3/3 de livre) e 5 ressaltos (16 PIR) de Edy Tavares.

Cabo Verde, recorda a fonte, nunca havia chegado a uma Copa do Mundo. O seu melhor resultado numa competição internacional foi a medalha de bronze conquistada no campeonato africano de 2007. Em 2021, já com Walter Tavares, Cabo Verde terminou em quarto lugar em África depois de perder na final de consolação frente à Costa do Marfim, sua rival nessa tarde.

_________________________________________

Presidente da República exalta o apuramento ao Mundial

O Presidente da República, José Maria Neves, manifestou o seu regozijo pelo apuramento da selecção de Cabo Verde na quinta e última janela de qualificação africana disputada em Angola, pelo Campeonato do Mundo.

“Mais uma vez, o coach Mané Trovoada comanda a nossa selecção para a sua maior conquista de sempre, depois de em 2007 ter levado os nossos “Bravos Guerreiros” ao 3° lugar do Campeonato Africano. Os nossos Tubarões Azuis têm lugar marcado para o Mundial 2023 em Agosto”; referiu o Chefe de Estado na sua página numa das redes sociais, mal terminou o jogo em Luanda.

“Parabéns Rapazes, vocês nos enchem de orgulho!” rematou assim José Maria Neves a sua mensagem.

Primeiro-ministro destaca o “Marco histórico para a Nação. Grande orgulho”

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, classificou de “Marco histórico para a Nação” cabo-verdiana e “Grande orgulho” a classificação inédita da selecção de basquetebol de Cabo Verde para o Mundial’2023, feito alcançado domingo em Angola.

“Hoje celebramos juntos o grande feito da nossa Selecção de Basquetebol masculina. Cabo Verde está, pela primeira vez, no Mundial. Parabéns”, escreveu o Chefe do Governo na sua primeira reacção, após o trunfo de Cabo Verde sobre a Costa do Marfim.

“Parabéns aos jogadores, à equipa técnica e a todos os envolvidos neste marco histórico para a nação. Grande orgulho. Que venham as próximas etapas e desafios, a torcida continua firme e forte.

Mané, o Talismã da selecção de Cabo Verde

Dezasseis anos depois de levar Cabo Verde à conquista da Medalha de Bronze, no Campeonato da África, em Angola, em 2007, o seleccionador cabo-verdiano, Mané, voltou a inscrever o seu nome na página dourada do desporto cabo-verdiano ao qualificar Cabo Verde para o Mundial’ 2023.

Na hora da consagração, mal terminou a partida frente à Costa do Marfim, resultado que ditou o apuramento do combinado nacional, Emanuel Trovoada dedicou a inédita qualificação do combinado nacional ao Mundial da FIBA 2023 a todo o povo cabo-verdiano, considerando tratar-se da vitória da resiliência, dedicação, sacrifício e muito amor à Pátria.

Em conferência de imprensa, realizada no Salão Multiuso de Luanda, palco dos jogos, Trovoada, que fez questão de falar as primeiras palavras em crioulo, estendeu esta dedicatória à sua família, ao Governo, aos patrocinadores e o presidente da federação, Mário Correia.

Para Mané este apuramento deixa claro que “vale sempre a pena acreditar que o trabalho compensa” e que tudo foi planeado para que um dia os jovens cabo-verdianos possam estar no Mundial.

Aos jornalistas estrangeiros, Mané disse que foi a vitória do querer, explicando que alguns dos jogadores tiveram mesmo de custear as suas passagens exemplificando o caso de Edy Tavares que tinha jogado na véspera do jogo com Angola, para o Real Madrid para a Euroliga, mas que chegou ainda a defrontar os angolanos e costa-marfinenses.

_________________________________________

FIBA destaca o feito de Cabo Verde

Nação mais pequena do Mundo a qualificar-se para o Mundial

A FIBA assinalou a proeza de Cabo Verde como a Nação mais pequena do Mundo a qualificar-se para o Mundial, realçando que o país bateu o recorde anteriormente estabelecido por Montenegro na Copa do Mundo de 2019.

“Ao aplicar à Costa do Marfim a sua segunda derrota nas Eliminatórias Africanas para o Campeonato do Mundo de Basquetebol da FIBA de 2023, Cabo Verde pode finalmente festejar a qualificação para o Campeonato do Mundo pela primeira vez na história do seu país”, lê-se no site da FIBA.

Além de fazer história nesse quesito, a FIBA recorda que Cabo Verde agora também é o país mais pequeno a se classificar para uma Copa do Mundo, batendo o recorde anteriormente estabelecido por Montenegro na Copa do Mundo de 2019.

“Montenegro parecia ter quebrado o recorde na China, com uma população relatada de pouco mais de 620.000 na época. O detentor do recorde anterior era o Catar, cuja população era de pouco menos de 1 milhão, em 2006.

Refere a FIBA que “embora possam ser a menor nação a se classificar para a Copa do Mundo, seu craque está longe de ser um jogador pequeno. Walter “Edy” Tavares, o pivô de 2,20M (7’3”), foi indiscutivelmente o melhor jogador de Cabo Verde nas Eliminatórias com média de 15,0 pontos, 12,8 rebotes e 2,7 bloqueios por jogo antes de sua vitória decisiva na qualificação para a Copa do Mundo”.

Agora, acrescenta a FIBA, eles garantiram uma vaga para jogar contra as melhores nações do mundo do basquete na próxima Copa do Mundo que decorre entre 25 de Agosto e 10 de Setembro.

_________________________________________

Governo vai dotar a Federação de recursos financeiros necessários para o Mundial O Governo já reiterou a sua disponibilidade em dotar a selecção cabo-verdiana de basquetebol dos recursos financeiros de forma a que o país tenha uma participação digna no Mundial, ainda este ano. “O mais importante é que a Federação fará o planeamento agora daquilo que é o trabalho que tem de ser feito a nível logístico, a nível técnico de preparação. Naturalmente deverá haver jogos, estágios de preparação e apresentar este planeamento ao Governo”, explicitou o ministro do Desporto. Carlos Monteiro disse esperar que tudo isto possa ser posta em prática, criando assim as condições financeiras para que o trabalho técnico possa ser desenvolvido da melhor forma”, para que a selecção chegue ao Mundial da melhor forma possível. Disse que neste momento muito importante e histórico para o desporto e particularmente o basquetebol de Cabo Verde o Governo vai continuar a cumprir com suas obrigações.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1109 de 1 de Março de 2023.