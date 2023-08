Mundial de Basquetebol: Emanuel Trovoada “orgulhoso” da prestação dos jogadores ante a Eslovénia

​O seleccionador nacional de basquetebol manifestou-se, esta quarta-feira, em Okinawa, no Japão, “orgulhoso” com a prestação dos jogadores cabo-verdianos na derrota (92-77) com a Eslovénia, no jogo da terceira jornada do Grupo F do Mundial da modalidade.

“Fazer este grande jogo com uma das melhores selecções do Mundo, senti um orgulho pela prestação dos meus jogadores”, manifestou Emanuel Trovoada em conferência de imprensa, após a derrota que ditou a queda de Cabo Verde para ronda de classificação, onde vai defrontar a Finlândia e o Japão.

“Reduzir Luka Doncic a 19 pontos e equilibrar todos os quartos com esta poderosa selecção demonstra o exequente trabalho da equipa”, acrescentou o “coach”, como é carinhosamente tratado pelos jogadores, que, no final da partida, recebeu uma camisola do “astro” esloveno.

Para Emanuel Trovoada, este gesto de Luka Doncic demonstra respeito pelo “excelente trabalho” dos jogadores cabo-verdianos perante uma grande equipa.

“Todos os jogadores nos saudaram, o treinador igualmente, e pediu-nos para continuarmos a trabalhar fortemente para conseguirmos muito mais alegrias”, contou Emanuel Trovoada.

A prestação de Cabo Verde nesta partida, apontou, vai dar à equipa mais experiência e bagagem para os próximos jogos.

Por sua vez, Edy Tavares, que fez nove pontos e ganhou 10 ressaltos, disse que Cabo Verde fez um “excelente jogo” contra o melhor time do grupo e com grandes chances de vencer o campeonato do mundo.

“Demos o nosso melhor para superar o adversário, mas sabíamos que tínhamos pela frente uma equipa que conta com um dos melhores jogadores do mundo, que controla todos os minutos na quadra”, notou Edy Tavares, prometendo “foco” para o próximo objectivo, que é conseguir o apuramento para os Jogos Olímpicos de 2024.

A selecção nacional de basquetebol perdeu com a Eslovénia por 92-77 e cai para a ronda de classificação, o ficou o Grupo O, juntamente com o Japão, a Venezuela e a Finlândia.

Nesta quinta-feira, 31, joga com a Finlândia (último do Grupo E) e no sábado, 02, o Japão, terceiro do Grupo E. Cabo Verde não jogará contra a Venezuela que defrontou e venceu na primeira fase.

Cabo Verde terminou a fase preliminar na terceira posição do Grupo F com quatro pontos, a Eslovénia conquistou o grupo com seis pontos, fruto de três vitórias em outros tantos jogos.

O Mundial da FIBA’2023 termina a 10 de Setembro e está a ser disputado no Japão, na Indonésia e nas Filipinas.

A selecção de Cabo Verde de basquetebol qualificou-se a 26 de Fevereiro deste ano pela primeira vez para o Mundial da modalidade, evento que conta com a participação de 32 selecções.

O país figura como um dos cinco países africanos a representar o continente nesta competição, juntamente com Sudão do Sul, Costa do Marfim, Egipto e Angola.