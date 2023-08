Mundial de Basquetebol: Cabo Verde perde com Eslovénia (77-92) e defronta Finlândia e Japão na ronda de classificação

A selecção nacional de basquetebol perdeu hoje com a Eslovénia por 92-77 e cai para a ronda de classificação, onde vai defrontar na quinta-feira, 31, a Finlândia.

Nesta fase de classificação Cabo Verde ficou inserido no Grupo O, juntamente com o Japão, Venezuela e Finlândia.

Cabo Verde termina a fase preliminar na terceira posição do Grupo F com quatro pontos, a Eslovénia conquistou o grupo com seis pontos, fruto de três vitórias em outros tantos jogos.

Quanto ao jogo, a contar para a terceira jornada, no cômputo geral, pautou-se pelo equilíbrio com Cabo Verde a bater-se de frente com uma melhores selecções do mundo e demonstrou vontade de uns “tubarões famintos” durante os 40 minutos.

Mesmo sabendo da vitória da Géogia sobre a Venezuela (70-59), que o colocou de antemão fora da segunda fase, Cabo Verde entrou bem no jogo e perdeu o primeiro perder por apenas três pontos (21-24) , mas o segundo quarto foi de menor produção, perdendo por 17-21.

A primeira parte terminou com o resultado de 45 – 38 favorável aos eslovenos e, ao início do terceiro período, Cabo Verde chegou a empatar (45-45).

A partir deste momento começou um período de maior desinspiração da equipa cabo-verdiana, com muitas perdas de bola, e os europeus, contando com o sempre inspirado Doncic, aproveitaram para se distanciarem no marcador e vencer o terceiro período por 24 -17.

O último e quarto período começou com Cabo Verde a perde por 69 -55 e com o desacerto total dos jogadores cabo-verdianos, que pareciam perdidos dentro da quadra.

Os eslovencos jogavam a seu bel-prazer e venceram a partida por 92 -77, resultado enganador pelo equilíbrio três primeiros períodos.

Em termos individuais, Betinho Gomes foi, mais uma vez, o melhor marcador de Cabo Verde, com 17 pontos, dois ressaltos, duas assistências e com 17 por cento (%) de eficiência.

Edy Tavares, que fez nove pontos, foi o jogador com mais ressaltos (dez) e cinco assistências.

Na classificação geral do Grupo F, a Eslovénia ficou na primeira posição com seis pontos, seguido da Geórgia (cinco pontos), Cabo Verde (quatro pontos) e Venezuela (três pontos).

O Mundial da FIBA’2023 termina a 10 de Setembro e está a ser disputado no Japão, na Indonésia e nas Filipinas.

A selecção de Cabo Verde de basquetebol qualificou-se a 26 de Fevereiro deste ano pela primeira vez para o Mundial da modalidade, evento que vai contar com a participação de 32 selecções.

O país figura como um dos cinco países africanos a representar o continente no Mundial’2023, juntamente com Sudão do Sul, Costa do Marfim, Egipto e Angola.