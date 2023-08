Mundial de Basquetebol: Cabo Verde perde com Finlândia 77-100

​A selecção cabo-verdiana de basquetebol perdeu esta manhã com a sua congénere da Finlândia por 77-100, em jogo de qualificação para a atribuição do 17º ao 32º lugar do Mundial de Basquetebol, disputado no Okinawa Arena no Japão.

Numa partida praticamente dominada pelos finlandeses do início ao fim do jogo, os combinados de Emanuel Trovoada “Mané”, perderam todos os quatros períodos pelos parciais de 16-28, 23-26, 17-23 e 21-23. De acordo com a estatística da FIBA, organizadora do Mundial, o gigante poste internacional cabo-verdiano, Edy “Walter” Tavares, foi o atleta dos “Tubarões Azuis” em maior destaque com uma eficiência de +25, tendo terminado o jogo com 14 pontos, 12 rebotes, duas assistências, uma bola recuperada e dois tocos. O poste cabo-verdiano Ivan Almeida foi o melhor pontuador da turma nacional com 17 pontos. Já o atleta que mais se destacou neste embate, o MVP, foi o finlandês Lauri Markkanen com uma eficiência de +37, fruto do somatório de 34 pontos, nove rebotes, uma assistência, uma bola recuperada e dois tocos. Depois de falhar a qualificação para a fase final, Cabo Verde joga para a qualificação olímpica, já que a selecção africana melhor qualificada apura-se, directamente para Paris’2024. O combinado nacional volta a entrar em cena no sábado, 01 de Setembro, para defrontar os anfitriões do Japão.

