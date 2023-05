Cabo Verde inicia em Agosto preparação para Mundial de Basquetebol'2023

A selecção nacional de basquetebol, em sénior masculino, inicia a 15 de Agosto os treinos de preparação para o Mundial de Basquetebol 2023. Informação avançada pelo selecionador Emanuel Trovoada.

“O trabalho no campo está previsto para 15 de Agosto, mas logo após a apuramento começamos rapidamente a trabalhar para que as coisas cheguem a tempo e horas, para que possamos estar nas melhores condições”, informou Emanuel Trovoada, em declarações à imprensa, após um encontro com Presidente da República para apresentação da Taça do Mundo de basquetebol da FIBA’2023

“É fundamental termos a noção que os nossos jogadores vêm do final da época e há um trabalho a ser feito para a recuperação dos jogadores, que é muito curto”, advertiu o timoneiro nacional, referindo que Edy Tavares (Real Madrid), Betinho Gomes e Ivan Almeida que já fizeram mais de oito jogos pelas suas respectivas equipas.

No âmbito da preparação para o Mundial, Emanuel Trovoada acrescentou ideia a realização de um torneio internacional, na Cidade da Praia, “para que os cabo-verdianos possam ver a selecção nacional”.

“Depois vamos à procura de jogos amistosos, o que nos faltou na ida ao Afrobasket. Se tivermos a oportunidade de fazer três ou quatro jogos iremos chegar ao Japão bem melhor”, perspectivou.

A selecção nacional qualificou-se a 26 de Fevereiro deste ano, pela primeira vez, para o Mundial da modalidade, evento que vai contar com a participação de 32 selecções, entre 25 de Agosto e 10 de Setembro, no Japão, na Indonésia e nas Filipinas.

Cabo Verde, Sudão do Sul, Costa do Marfim, Egipto e Angola serão os representantes africanos na grande montra do basquetebol mundial.