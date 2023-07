Mundial de basquetebol: Orçamento de Cabo Verde está avaliado em 60 mil contos

O orçamento da selecção de basquetebol de Cabo Verde para o Campeonato do Mundo, a ser disputado de 25 de Agosto a 10 de Setembro no Japão, na Indonésia e nas Filipinas está avaliado em 60 mil contos.

O anúncio foi revelado hoje pelo presidente da Federação Cabo-verdiana de Basquetebol, Mário Correia, em conferência de imprensa realizada no pavilhão desportivo Vává Duarte, para a divulgação dos pré-convocados e planos dos trabalhos de preparação para o Mundial.

O dirigente federativo disse que se trata de um “orçamento astronómico dentro da realidade cabo-verdiana, mas que é o mais pequeno” de todas as 32 selecções que vão estar no Campeonato do Mundo Fiba’2023.

Avançou à imprensa que se está a trabalhar para a montagem de toda a engenharia financeira e que “vai haver um esforço grande, não só da parte do Estado, mas também da sociedade civil” e que a instituição que dirige vai abrir brevemente uma campanha on-line de angariação de fundos.

“Vai ser um desafio, mas as pedras já estão lançadas para que esta campanha tenha sucesso”, explicou Mário Correia para quem os 60 mil contos está projectado para toda a campanha do combinado crioulo, de forma a proporcionar melhores condições aos atletas.

A FIBA, explicitou, vai entrar com a sua contribuição, tendo já avançado com a sua verba “que não é grande coisa para a realidade deste orçamento” à federação nacional da modalidade, mas “é sempre bem-vindo”.

Acrescentou que Cabo Verde espera ainda um complemento da FIBA pois a participação de Cabo Verde, recentemente, no Congresso da Fiba-África serviu para dar a conhecer a situação da realidade cabo-verdiana a nível dos desafios enfrentados para conseguir o orçamento para colmatar todas as despesas do Mundial.

O Mundial da FIBA’2023, prova na qual Cabo Verde fará a sua estreia absoluta, acontecerá entre 25 de Agosto e 10 de Setembro no Japão, na Indonésia e nas Filipinas.

A selecção de Cabo Verde de basquetebol qualificou-se, a 26 de Fevereiro deste ano pela primeira vez, para o Mundial da modalidade, evento que vai contar com a participação de 32 selecções.

O País figura como um dos cinco países africanos a representar o continente no Mundial’2023, juntamente com Sudão do Sul, Costa do Marfim, Egipto e Angola.

De acordo com o sorteio realizado em Manila (Filipinas), o Grupo de Cabo Verde vai ficar sediado no Japão.

Constituição dos grupos:

Grupo A: Angola, República Dominicana, Filipinas e Itália;

Grupo B: Sudão do Sul, Sérvia, China e Paraguai;

Grupo C: EUA, Jordânia, Grécia e Nova Zelândia;

Grupo D: Egipto, México, Montenegro e Lituânia;

Grupo E: Alemanha, Finlândia, Áustria e Japão;

Grupo F: Eslovénia, Cabo Verde, Geórgia e Venezuela,

Grupo G: Irão, Espanha, Costa do Marfim e Brasil;

Grupo H: Canadá, Letónia, Líbano e França.