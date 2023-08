Cabo Verde perde contra a Eslovénia no Mundial de Basquetebol e fica fora da segunda ronda

A Selecção Nacional de Basquetebol perdeu, na manhã de hoje, no jogo contra Eslovénia no Mundial que decorre no Japão. Cabo Verde perdeu por 92-77.

No entanto, a selecção cabo-verdiana permanece na disputa, ingressando no torneio de qualificação para o 17° lugar, assim como Venezuela, Japão e Finlândia no Grupo O.

No Grupo F, a Eslovénia se tornou campeã com três vitórias em três jogos, seguida pela Geórgia.

Cabo Verde ficou em terceiro lugar com uma vitória e duas derrotas, enquanto a Venezuela terminou em último com três derrotas.

Na ronda de qualificação, Cabo Verde possui 4 pontos no Grupo O, ocupando a segunda posição antes de enfrentar a Finlândia e o Japão.

O Grupo O é liderado pelo Japão com 4 pontos, seguido por Cabo Verde com a mesma pontuação, Venezuela com 3 pontos e Finlândia também com 3 pontos.

Os jogos agendados incluem Japão vs. Venezuela e Cabo Verde vs. Finlândia esta quinta-feira, 31, bem como Finlândia vs. Venezuela e Japão vs. Cabo Verde no dia 2 de Setembro.

Os dois primeiros times do grupo avançarão para os quartos-de-final na busca pelo 17° lugar no Mundial de 2023.