Cabo Verde entra a perder no mundial de Basquetebol

Geórgia impôs-se por 86-60. Segue-se a Venezuela esta segunda-feira

Edy Tavares, jogador do Real Madrid e estrela maior da selecção de Cabo Verde, nada pode fazer frente à equipa liderada por Shengelia, que com 16 pontos foi o melhor marcador do encontro que decorreu na Okinawa Arena (Tavares marcou 6 pontos, teve 12 recuperações e fez 2 bloqueios).

De qualquer forma, Cabo Verde terá sempre o início, cinco minutos em que fez um 8-2 e que pôs a Geórgia a esfregar os olhos, perante o país mais pequeno de sempre a participar num mundial de Basquete.

Depois, a experiência e os argumentos dos georgianos fizeram a diferença. Depois desse 8-2 em cinco minutos, Cabo Verde só marcou mais 14 pontos até ao intervalo (22-48). A vantagem ultrapassou os 30 pontos no terceiro quarto, emtretamto, a Geórgia tirou o pé do acelerador (23-15 no último quarto para Cabo Verde).

Esta segunda-feira, quando forem 7h em Cabo Verde, a selecção nacional de basquetebol enfrenta a Venezuela, à procura da primeira vitória no mundial da modalidade que decorre no Japão.

A Eslovénia, de Luka Doncic – um dos melhores basquetebolistas europeus actuais e estrela dos Dallas Mavericks, da NBA – é a outra equipa do grupo F.

Ficha do Jogo

Cabo Verde 60

Almeida (6), Gomes (5), Lima (6), Tavares (9), Tavares (6); Almeida (2), Correia (1), Da Rosa (3), Gomes (10), Mendes (11), Mendonça (1)

Georgia 85

McFadden (4), Sanadze (12), Shengelia (16), Andronikashvili (7), Shermadini (8); Berishvili (1), Bitadze (15), Jintcharadze (-), Liklikdaze (2), Mamukelashvili (10), Tsintsadze (8), Turdzilaze (2)