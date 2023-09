Cabo Verde termina Mundial de Basquetebol na 28ª posição

​A selecção cabo-verdiana de basquetebol terminou a sua participação no Mundial da modalidade na 28ª posição entre os 32 selecções participantes na competição que decorre no Japão, Filipinas e Indonésia.

Cabo Verde somou seis pontos, frutos de uma vitória, sobre a Venezuela (81 -75) e quatro derrotas, sendo elas com a Geórgia (60 -85 ), Eslovénia (77-92), Finlândia (100-77) e Japão (80-71).

Em cinco jogos, os “Tubarões Azuis” marcaram 366 pontos contra 432 sofridos.

De referir que na antevisão do campeonato, a Federação Internacional de Basquetebol, perspectivou Cabo Verde na penúltima posição na lista dos favoritos, apenas a frente do Cote d´Ivore da Costa do Mafim.

O Mundial da FIBA’2023, que se encontra nas oitavas-de-final, termina a 10 de Setembro e está a ser disputado no Japão, na Indonésia e nas Filipinas.

Classificação 17 a 32 lugares: 17º Sudão do Sul, 18º França, 19º Japão, 20º Egipto, 21º Finlândia, 22º Nova Zelândia, 23º México, 24º Líbano, 25º Filipinas, 26º Angola, 27º Cote d´Ivore, 28º Cabo Verde, 29º China, 30º Venezuela, 31º Irão e 32º Jordânia.