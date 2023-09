Basquetebol: Cabo Verde despede-se do Mundial com derrota ante o Japão

​A Selecção Nacional de Basquetebol foi derrotada hoje pelo Japão por 80-71, em partida para a atribuição do 17º ao 32º lugares do Mundial da modalidade.

Cabo Verde entrou em acção sem chances de conseguir o apuramento para os Jogos Olímpicos, uma vez que o Sudão do Sul já havia conseguido a vaga ao vencer Angola por 101 -78, aproveitando a derrota do Egipto com a Nova Zelândia (88-86).

Quanto ao jogo, realizado no Okinawa Arena, os anfitriões venceram os três primeiros períodos (19-17, 33 -18 e 32 -18), chegando a ter uma vantagem de 20 pontos .O quarto e derradeiro período foi de recuperação para a turma nacional, vencendo por 16 -07, mas insuficiente para mudar a larga desvantagem, acabando por perder a partida por uma diferença de nove pontos (80-71).

O “gigante” poste internacional cabo-verdiano, Edy “Walter” Tavares, foi o atleta dos “Tubarões Azuis” em maior destaque com uma eficiência de +20, tendo terminado o jogo com 11 pontos, 14 rebotes, quatro assistências e três bloqueios.

O MVP (jogador mais valioso) foi nipónico Josh Hawkinson com 29 pontos, face aos 11 alcançados por Edy Tavares e Shane da Rosa.

Cabo Verde despede-se assim do Mundial com uma vitória, sobre a Venezuela (81 -75), e quatro derrotas, com a Geórgia (60 -85), Eslovénia (77-92), Finlândia (100-77) e Japão (80-71).

O Mundial de Basquetebol, decorre no Japão, na Indonésia e nas Filipinas, conta com a participação de 32 selecções. A competição termina a 10 de Setembro.