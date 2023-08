Mundial de Basquetebol: Selecção nacional viaja amanhã para o Japão com “sentido de compromisso” com a Nação

A selecção nacional de basquetebol viaja na madrugada deste sábado, dos Estados Unidos da América (EUA) rumo a Okinawa, cidade japonesa que vai ser “quartel general” de Cabo Verde no campeonato do mundo da modalidade.

Os basquetebolistas cabo-verdianos, depois de estágio em Espanha, Itália e EUA, viajam para a “Terra do Sol Nascente” [Japão], tendo na “bagagem”, conforme o capitão Fidel Mendonça, o “sentido de compromisso com a Nação”.

“Muito compromisso para com a Nação, sabemos a importância de preparar bem para estar à altura no Mundial”, disse Fidel Mendonça à Rádio de Cabo Verde (RCV), num balanço sobre a preparação de Cabo Verde para a sua participação inédita no Mundial.

Cabo Verde chega a este mundial como a menor Nação a participar numa fase final e com Edy Tavares, jogador do Real Madrid, da Espanha, como a sua principal estrela.

A Federação Internacional de Basquetebol (FIBA), na sua página oficial, numa publicação, postada na terça-feira, 15, destaca Edy Tavares e pergunta se o basquetebolista maiense poderá “liderar Cabo Verde no maior palco do mundo”.

“A menor Nação que já participou da Copa do Mundo de Basquetebol da FIBA está tentando se tornar grande em sua tão esperada estreia”, lê-se na publicação, que ressalta a caminhada de Cabo Verde para o Mundial.

“Representando um país com apenas uma população de pouco mais de 570 mil habitantes, Cabo Verde quer deixar seu povo orgulhoso ao competir com alguns dos melhores do mundo no Japão, com a esperança de ir longe na competição “, acrescenta.

No quadro da sua preparação para o Mundial da Ásia, a selecção de Cabo Verde participou no Trentino Basket Cup, em Itália, tendo perdido com a China (66-86) e a Turquia (63-90).

O Campeonato do Mundo vai decorrer no Japão, nas Filipinas e na Indonésia de 25 de Agosto a 10 de Setembro e Cabo Verde partilha o Grupo F com as selecções nacionais da Eslovénia, da Geórgia e da Venezuela.

Cabo Verde fará a sua estreia absoluta no Mundial da FIBA a 26 de Agosto próximo, ante a Geórgia, em partida a ser disputada na Okinawa Arena, no Japão.

De acordo com a calendarização, Cabo Verde volta a competir, a 28 do mesmo mês, desta feita, frente à sua congénere dos sul-americanos da Venezuela, para a segunda jornada e termina a sua participação na fase de grupos, no dia 30, ante os europeus da Eslovénia.