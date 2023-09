Selecção masculina de basquetebol sobe 19 posições no ranking da FIBA e continua entre os 100 melhores do mundo

A selecção cabo-verdiana de basquetebol masculina subiu 19 posições no ‘ranking’ da FIBA, ocupando agora o 55º lugar com 262.pontos.

Está façanha foi conseguida depois de ficar na 28ª posição no último campeonato mundial da modalidade, realizada recentemente nas Filipinas, Indonésia e Japão , que contou com a participação de 32 selecções mundiais.

O ‘ranking’ da FIBA continua a ser liderado pelos EUA (786.6 pontos), seguida da Espanha, Alemanha (actual campeã do mundo), Austrália, Sérvia, Canadá, Argentina, Letonia, França e Lituânia formam o “Top Ten”.

No Mundial da Asia, Cabo Verde, que integrou o grupo F, fez seis pontos, frutos de uma vitória, sobre a Venezuela (81 -75) e quatro derrotas, sendo elas com a Geórgia (60 -85 ), Eslovénia (77-92).

Na fase de definição do 17ª a 32ª posição foi derrotada pela Finlândia (100-77) e Japão (80-71), terminando a competição no 28º posto.

Em cinco jogos, os “Tubarões Azuis”, como é conhecida a selecção de Cabo Verde,marcou 366 pontos contra 432 sofridos.

De referir que na antevisão do campeonato, a Federação Internacional de Basquetebol colocou Cabo Verde na penúltima posição na lista dos favoritos, apenas a frente do Cote d´Ivore da Costa do Mafim.

O Mundial foi conquistado pela Alemanha, na final disputada contra a Sérvia.