Mundial’2023: Selecção nacional de basquetebol intensifica os treinos em Madrid

​A selecção cabo-verdiana de basquetebol masculina encontra-se em Espanha a intensificar os treinos no quadro da preparação para o campeonato do Mundo a ser disputado de 25 do corrente a 10 de Setembro no Japão, Indonésia e Filipinas.

Depois da sua participação no torneio Internacional Trentino, na Itália, onde Cabo Verde encaixou derrotas ante os combinados nacionais da China e da Itália, os convocados de Emanuel Trovoada deslocaram-se a Madrid, onde realizam um segundo estágio além-fronteira, até Domingo, 13, já com o gigante Edy Walter Tavares, 2,21 metros, totalmente integrado. A caminho do Japão, a selecção cabo-verdiana viaja para os Estados Unidos da América para de 13 a 18 do corrente intensificar os seus processos de treino junto da comunidade cabo-verdiana aí radicada, para que na madrugada de 18/19 esteja a viajar rumo ao Japão. De 20 a 22 do corrente a selecção nacional realiza um último estágio, desta feita em solo japonês, na cidade de Okinawa, quartel general da equipa cabo-verdiana na primeira fase deste Mundial. A selecção cabo-verdiana de basquetebol sénior masculina fará a sua estreia absoluta no Mundial da FIBA a 26 de Agosto próximo, ante a equipa nacional da Geórgia, em partida a ser disputada na Okinawa Arena, no Japão. A Geórgia ocupa actualmente o 32º lugar no ranking da FIBA e Cabo Verde o 64º posto. De acordo com a calendarização divulgada pela organização do XIX Campeonato do Mundo de basquetebol, Cabo Verde volta a competir, a 28 do mesmo mês, desta feita, frente a sua congénere dos sul-americanos da Venezuela (17º ranking mundial) para a segunda jornada e termina a sua participação na fase de grupo, a 30 do corrente, ante os europeus da Eslovénia (sétimo do ranking mundial). Os 15 eleitos para o Mundial: Bases: Wil Tavares (Balkan, Bulgária), Shane da Rosa (Piratas, EUA), Amin Delgado (Espanha). Extremos: Fidel Mendonça (Prédio, Cabo Verde), Ivan Almeida (Benfica, Portugal), Joel Almeida (CAP, Camarões), Patrick Lima “Puto” (Almeria, Espanha), Anderson Correia (Petro de Luanda, Angola), Patrick Spencer “Giannis” (Zentro Basket Madrid, Espanha). Posições Quatro e Cinco: Walter Tavares “Edy” (Real Madrid, Espanha), Kevin Gomes “Kevon” (Porto, Portugal), Michel Mendes (EUA), João “Betinho” Gomes (Benfica Portugal), Kevin Koronel (Mans, França) e Amarilson Lopes (Maguei, Socuellamos, Espanha).

