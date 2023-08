Basquetebol: Edy Tavares integra o Top 30 dos jogadores a seguir no Mundial

O internacional cabo-verdiano, Edy Tavares, integra o Top 3O das estrelas a serem seguidas no Mundial de Basquetebol da Ásia, num ranking divulgado na página oficial da Federação Internacional de Basquetebol (FIBA).

Edy Tavares está na 21ª posição, ficando a frente de nomes como Willy Gomes (Espanha), Vucevic (Montenegro) e Tonike Shengelia (Georgia), este último adversário do cabo-verdiano no Grupo E do Mundial.

“Todos sabemos do que Tavares tem sido capaz como, talvez, o melhor protector de aro do basquetebol europeu de clubes. Além disso, suas médias de 16,7 pontos, 13,2 rebotes e 3,8 bloqueios AfroBasket’2021 também não foram maus”, escreve a FIBA na sua publicação.

” Agora o herói de Cabo Verde enfrenta um desafio completamente novo de um pequeno país”, acrescenta.

A selecção cabo-verdiana de basquetebol sénior masculina fará a sua estreia absoluta no Mundial da FIBA no sábado, 26, às 07:00, ante a equipa nacional da Geórgia, em partida a ser disputada na Okinawa Arena, no Japão.

De acordo com a calendarização divulgada pela organização do XIX Campeonato do Mundo de basquetebol, prova a ser disputada no Japão, na Indonésia e nas Filipinas, o conjunto de Cabo Verde, ficou colocado no Grupo F.

Cabo Verde volta a competir a 28 do mesmo mês, desta feita frente à sua congénere da Venezuela (17º ranking Mundial) para a segunda jornada, e termina a sua participação na fase de grupo, a 30 do corrente, ante europeus da Eslovénia (sétimo do ranking mundial).

O Mundial da FIBA’2023, acontece entre 25 de Agosto e 10 de Setembro no Japão, na Indonésia e nas Filipinas.

A selecção de Cabo Verde de basquetebol qualificou-se, a 26 de Fevereiro deste ano pela primeira vez, para o Mundial da modalidade, evento que vai contar com a participação de 32 selecções.

O país figura como um dos cinco países africanos a representar o continente no Mundial’2023, juntamente com Sudão do Sul, Costa do Marfim, Egipto e Angola.

De acordo com o sorteio realizado sábado último, em Manila (Filipinas) o Grupo de Cabo Verde vai ficar sediado no Japão.

Divisão dos grupos;

Grupo A: Angola, República Dominicana, Filipinas e Itália;

Grupo B: Sudão do Sul, Sérvia, China e Paraguai;

Grupo C: EUA, Jordânia, Grécia e Nova Zelândia;

Grupo D: Egipto, México, Montenegro e Lituânia;

Grupo E: Alemanha, Finlândia, Áustria e Japão;

Grupo F: Eslovénia, Cabo Verde, Geórgia e Venezuela,

Grupo G: Irão, Espanha, Costa do Marfim e Brasil;

Grupo H: Canadá, Letónia, Líbano e França.