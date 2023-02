Cabo Verde vence Costa do Marfim e consegue qualificação inédita para o Mundial de basquetebol

A selecção de Cabo Verde de basquetebol venceu hoje a congénere da Costa do Marfim (79-64) e consegue a qualificação inédita para o Mundial da modalidade.

Esta partida da terceira jornada da quinta e última fase africana de qualificação, referente ao Grupo E, realizada no Pavilhão Multiuso de Luanda, Cabo Verde, que precisava vencer para se qualificar, fez a sua parte e “superiorizou” a apurada selecção costa-marfinense.

Cabo Verde perdeu o primeiro quarto (24-14), mas venceu os três últimos quartos (28-6, 23-21 e 14-14), conseguindo a sua segunda vitória nesta janela e a classificação para o Mundial como melhor terceiro classificado dos grupos E e F.

Cabo Verde terminou a fase de qualificação na terceira posição do grupo com 16 pontos, os mesmos que a Angola, numa poule vencida pela Costa do Marfim com 18 pontos.

Sudão do Sul, Costa do Marfim, Egipto, Angola e Cabo Verde vão ser os representantes africanos na grande montra do basquetebol mundial.

De acordo com a página da Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) Cabo Verde supera Montenegro como o país mais pequeno do mundo, em termos de densidade populacional, a conseguir o apuramento para o Mundial.

O Mundial’2023 vai contar com a participação de 32 equipas em vez do habitual 24 e acontecerá entre 25 de Agosto e 10 de Setembro no Japão, na Indonésia e nas Filipinas.