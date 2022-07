Qualificação Mundial’2023/Basket: Cabo Verde vence Uganda e apura-se para a próxima ronda africana

Selecção cabo-verdiana derrotou o Uganda por 87-78, na partida da segunda janela africana de qualificação disputada na Arena Kigali, no Ruanda

De acordo com a estatística da FIBA, Cabo Verde venceu o primeiro quarto por 25-23, perdeu o segundo por 19-20, voltou a levar de vencida o terceiro período por 18-9 e perdeu no quarto e último por 25-26.

O gigante basquetebolista cabo-verdiano Edy Walter Tavares foi o melhor em campo com 21 pontos e seis ressaltos, mas o melhor marcador do jogo foi o também cabo-verdiano Williams Tavares, com 22 pontos.

Com esta vitória, Cabo Verde vence o Grupo A e vai à segunda ronda disputar a qualificação para o Mundial do Japão, Indonésia e Filipinas.

Foi o segundo jogo de Cabo Verde, que vai terminar esta segunda janela de qualificação com o pleno de vitórias, depois do triunfo da jornada inaugural frente à Nigéria. Os “Tubarões Azuis” já têm assegurada a vitória na última partida, por falta de comparência do Mali.