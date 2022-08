Cabo Verde perde com Costa do Marfim no fecho da quarta fase de qualificação para Mundial’2023 de basquetebol

A selecção de Cabo Verde de basquetebol encerrou hoje a quarta fase africana de qualificação para o Mundial’2023 com uma derrota (77-69) com a Costa do Marfim.

Em partida referente ao grupo E, realizada no Palais des Sports de Treichville, a selecção anfitriã venceu os três primeiros períodos (16 -14, 23 -18 e 26-24), tendo Cabo Verde vencido o último quarto (23-12), mas insuficiente para dar a volta ao resultado.

Em três jogos realizados nesta “janela” de qualificação, Cabo Verde venceu a Guiné-Conacri (65-48) e perdeu com a Angola (58- 65) e a Costa do Marfim (77-69).

O combinado nacional termina esta fase na terceira posição do grupo E com 11 pontos, menos cinco que a Angola (16 pontos), na segunda posição, e a sete do líder, a Costa do Marfim (18 pontos).

Guiné-Conacri (11 pontos), os mesmo que Cabo Verde, Nigéria (10) e Uganda (oito) ocupam o quarto, quinto e sexto lugares, respectivamente.

Os dois primeiros lugares e melhor terceiro classificado dos dois grupos de seis selecções qualificam-se para o Mundial.

A quinta e ultima fase de qualificação acontece de 24 a 26 de Fevereiro de 2023.

O Mundial’2023 vai contar com a participação de 32 equipas em vez do habitual 24 e acontecerá entre 25 de Agosto e 10 de Setembro no Japão, na Indonésia e nas Filipinas.