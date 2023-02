​Kevin Coronel garante foco da selecção de basquetebol no apuramento para o Mundial’2023

O basquetebolista internacional cabo-verdiano Kevin Coronel, 31 anos, um dos eleitos do seleccionador nacional para disputar a qualificação cabo-verdiana para o Mundial, disse que o país vai moralizado com uma equipa super competitiva, focada no apuramento.

De volta à selecção de Cabo Verde, depois de uma ausência de praticamente 18 meses Kevin Coronel mostrou-se convicto de que a equipa “vai com tudo” e moralizada para vencer os três jogos, ante adversários como Guiné Conacri, Angola e Costa do Marfim, de forma que Cabo Verde consiga o seu objectivo principal, qualificar-se, pela primeira vez para o Mundial.

“Seria histórico, para o basquetebol e Cabo Verde. Acreditamos que é possível e fazer lutar para que isto aconteça”, sublinhou o poste de 1,98 metros que milita actualmente na equipa francesa de Mans.

A selecção cabo-verdiana sénior masculina de basquetebol já está a caminho de Angola, onde vai partilhar o Grupo E com os combinados nacionais da Costa do Marfim, da Guiné Conacri, e de Angola, em busca de qualificação para o Mundial’2023.

O combinado nacional, de acordo com a calendarização, estreia-se nesta quinta janela africana de qualificação a 24 do corrente diante da Guiné Conacri, para logo no dia seguinte, 25, defrontar os anfitriões de Angola, de modo que a 26 encerre a sua campanha ante a Costa do Marfim.

A Costa do Marfim, já qualificada, lidera o Grupo E com 14 pontos, seguido de Angola com 12, Cabo Verde com 11, Nigéria 10, Guiné Conacri e Uganda com oito pontos cada.

A selecção cabo-verdiana luta nesta janela de qualificação para uma das cinco vagas africanas na Copa do Mundo de Basquetebol FIBA’2023, programada para acontecer de 25 de Agosto a 10 de Setembro de 2023 no Japão, Indonésia e Filipinas.