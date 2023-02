Mundial Basket: Cabo Verde perde com Angola (67-80) mas mantém esperanças no apuramento

A selecção de Cabo Verde de basquetebol perdeu este sábado com a congénere da Angola (67-80) e complicou as contas do apuramento para o Mundial’2023.

Esta partida da segunda jornada da quinta e última fase africana de qualificação realizada Pavilhão Multiuso de Luanda (Angola) foi marcada por um problema técnico, falha de energia eléctrica, no final do segundo período.

A selecção anfitriã, que foi mais forte durante todo jogo, venceu os quatro períodos (20-18, 23 -18, 21-16 e 16-15) e ganhou a partida por uma diferença de 13 pontos (80-67).

Cabo Verde, após esta derrota, fica com 14 pontos e cai para terceira posição deste Grupo E, mas ainda tem chances de qualificação como o melhor terceiro classificado.

Neste momento a Tunísia, terceiro do grupo F, com 17 pontos, está em vantagem sobre Cabo Verde.

A selecção nacional volta a entrar hoje em campo para defrontar a Costa do Marfim que já está qualificada para o Mundial.

No entanto, neste Grupo E, a Costa do Marfim lidera com 17 pontos seguida da Angola com 16 pontos, Cabo Verde e Nigéria (14 pontos), Guiné-Conacri e Uganda (10 pontos),

As eliminatórias de qualificação africana para ao Mundial’2023 começaram a ser disputadas em Novembro de 2021 e terminam em Fevereiro do ano em curso, envolvendo 16 selecções nacionais que competem pelas cinco vagas, em cinco janelas do torneio ao longo de 15 meses.

Os dois primeiros lugares e melhor terceiro classificado dos dois grupos de seis selecções qualificam-se para o Mundial.

O Mundial’2023 vai contar com a participação de 32 equipas em vez do habitual 24 e acontecerá entre 25 de Agosto e 10 de Setembro no Japão, na Indonésia e nas Filipinas.