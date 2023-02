Cabo Verde vence Guiné-Conacri (78-70) em estreia na quinta janela de apuramento

A selecção de Cabo Verde de basquetebol iniciou esta sexta-feira a quinta fase africana de qualificação para o Mundial’2023 com uma vitória (78-70) sobre a Guiné-Conacri, em partida, referente ao grupo E, realizada Pavilhão Multiuso de Luanda, em Angola.

Em jogo que marcou a estreia de Betinho Gomes na selecção sénior nacional, ele que é internacional em sub-16, Cabo Verde não entrou bem defensivamente e em quatro minutos já perdia por 10-3, fruto de muita ansiedade e passividade.

Por isso, na primeira paragem, o treinador nacional Emanuel Trovoada, chamou a atenção dos seus jogadores por este facto, mas mesmo assim o desacerto era total, aproveitada pela selecção adversária para vencer o primeiro quarto por 24 -13.

No segundo período, com Will Tavares e Ivan Almeida a controlar as operações, Cabo Verde entrou melhor e começou a reduzir a desvantagem e acabou por terminar a primeira parte a vencer por 44-37.

Na segunda parte, o combinado nacional entrou melhor, com Betinho Gomes bem mais à vontade na partida, e os lançamentos de três pontos começaram a “cair”, principalmente das “mãos quentes” do regressado Jeff Xavier e de Ivan Almeida.

Cabo Verde, chegou a ter uma vantagem de 11 pontos (53-44), mas acabou por vencer o terceiro quarto por margem mínima (62-61), sendo Will Tavares, nesta altura, a “cestinha” do jogo, com 14 pontos.

No derradeiro o ultimo período, que foi muito emocionante, a Guiné-Conacri voltou a tomar a frente no marcador, mas os comandos de Emanuel Trovoada voltaram a se espevitar e acabaram por vencer a partida por 78-70.

O defesa cabo-verdiano Will Tavares foi o melhor marcador da turma nacional com 20 pontos, sendo que Cheick Conde com 23, foi o melhor lançador para o conjunto da Guiné-Conacri e o MVP, (atleta mais valioso) da partida.

No outro jogo deste grupo E, a Nigéria venceu a Costa do Marfim, já qualificada, por 72-63 e Angola e Uganda medem forças a partir das 17:00, no pavilhão Multiuso de Luanda.

Cabo Verde, após este triunfo ocupa, à condição, a segunda posição com 13 pontos, menos dois que a Costa do Marfim e mais um que Angola.

A selecção nacional volta a entrar em campo este sábado, 25, para defrontar os anfitriões de Angola e no domingo, 26, encerra esta decisiva janela de qualificação ante a Costa do Marfim.

Nigéria (12 pontos), Guiné-Conacri (nove) e Uganda (seis) ocupam o quarto, quinto e sexto lugares, respectivamente.

As eliminatórias de qualificação africana para ao Mundial’2023 começaram a ser disputadas em Novembro de 2021 e terminam em Fevereiro do ano em curso, envolvendo 16 selecções nacionais que competem pelas cinco vagas, em cinco janelas do torneio ao longo de 15 meses.

Os dois primeiros lugares e melhor terceiro classificado dos dois grupos de seis selecções qualificam-se para o Mundial.

A quinta e ultima fase de qualificação acontece de 24 a 26 de Fevereiro de 2023.

O Mundial’2023 vai contar com a participação de 32 equipas em vez do habitual 24 e acontecerá entre 25 de Agosto e 10 de Setembro no Japão, na Indonésia e nas Filipinas.