Cabo Verde estreia-se hoje na qualificação para a CAN2023

A selecção nacional de futebol defronta hoje, às 18:00, no Estádio Marrakech (Marrocos), a congénere do Burkina Faso, em jogo da primeira jornada do Grupo B de qualificação para o CAN’2023.

De acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), no último treino antes da partida, realizado na quinta-feira, 02, o seleccionador Bubista contou com todos os convocados.

Esta partida vai ser dirigida por um trio de árbitros do Gana Daniel Nii Ayi Laryea, sendo primeiro assistente Kwasi Acheampong Brobbey, segundo Assistente Paul Kdzo Atimaka, ao passo que a Adaari Addul Latif foi atribuído o papel do quarto árbitro.

Para as funções do comissário, a CAF designou o nigeriano Sanusi Mohammed.

No outro jogo do grupo, Togo defronta, no Estádio Kégué, em Lomé, a selecção de Eswatini, antiga Swazilândia.

Cabo Verde volta a jogar na terça-feira, 07, no mesmo recinto, com o Togo, desta vez na qualidade de anfitrião, devido às restrições, por parte da CAF, dos estádios Nacional, na Cidade da Praia, e Adérito Sena, em São Vicente.

A fase final da edição 2023 do CAN vai ser disputada na Costa do Marfim e deve contar com a participação de 24 selecções africanas.

Cabo Verde vai tentar a sua quarta participação numa fase final do CAN, depois das presenças em 2013, na África do Sul, 2015, na Guiné Equatorial e em 2021 nos Camarões.