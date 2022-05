Qualificação CAN’2023: Quarteto do Gana apita o jogo Togo – Cabo Verde

Um quarteto de arbitragem do Gana foi indigitado pela Confederação Africana de Futebol (CAF) para dirigir o jogo Togo – Cabo Verde, a 03 de Junho, em Marrocos, da primeira jornada do Grupo B de qualificação para CAN’2023.

Esta partida a ser disputada às 18:00 de Cabo Verde, no Estádio Marrakech, vai ser dirigida pelo ganês Daniel Nii Ayi Laryea, sendo primeiro assistente Kwasi Acheampong Brobbey, segundo Assistente Paul Kdzo Atimaka (Gana), ao passo que Adaari Addul Latif foi atribuído o papel do quarto árbitro.

Para as funções do comissário, a CAF designou o nigeriano Sanusi Mohammed.

Relativamente ao jogo de 07 de Junho, também no Estádio Marrakech, Cabo Verde volta a jogar, desta feita na qualidade de equipa visitada (casa emprestada), com o Burkina Faso em partida a ser dirigida por um quarteto da Tunísia, chefiado pelo internacional Mehrez Melki.

Yamen Malloulchi e Wael Hannachi foram designados pela CAF para o papel de primeiro e segundo assistentes, ao passo que o marroquino Jamal Kaaouachi foi confiado às funções de comissário do jogo.

A selecção nacional de futebol integra o Grupo B, do CAN’2023, juntamente com as congéneres do Burkina Faso, do Togo e do Eswatini, antiga Suazilândia.

A fase final da edição 2023 do CAN vai ser disputada na Costa do Marfim.