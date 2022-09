Selecção nacional defronta hoje a congénere do Bahrain em jogo de preparação

A selecção nacional de futebol defronta hoje, às 14:30, no Bahrain National Stadium, na cidade de Manama, a congénere do Bahrein, em jogo de preparação para as eliminatórias do CAN’2023, a acontecerem em Março do próximo ano.

No terceiro e derradeiro treino realizado esta quinta-feira, 22, no Hamad Town Stadium, o seleccionador nacional Bubista contou com todos os convocados, conforme informa a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) em comunicado de imprensa. Na antevisão da partida, publicada na página oficial da FCF, o seleccionador nacional disse que a preparação foi “positiva” e esclareceu que “mais do que o resultado e do adversário” esta partida serve para avaliar os processos e os jogadores. “Nos jogos de preparação o nosso foco é ter uma equipa equilibrada, de modo a estarmos mais preparados para desafios de exigências diferentes”, explicou, salientando a importância dos jogos de preparação. No entanto, disse que se perspectiva um jogo “difícil” por o adversário jogar em casa e pelo facto de ter uma sequência de cinco jogos positivos. O estreante nos convocados Jojó, que milita no Belenenses SAD, da segunda liga portuguesa, disse, por sua vez, que é um “privilégio” representar Cabo Verde. “Fui muito bem recebido, pelos mais velhos e pelos mais novos, e, por isso, já me sinto integrado no grupo”, revelou o jovem lateral-direito de 21 anos. “É um orgulho e uma honra estar aqui”, confessou Jojó, que tem passagem pela formação do Benfica de Portugal. A selecção do Bahrain ocupa a posição 85 na última actualização do Ranking FIFA, enquanto que Cabo Verde está no 73º lugar. Lista dos convocados Guarda-redes: Márcio da Rosa (Real Sport Clube – Portugal), Elber Delgado (Interclube – Angola) e Dylan Silva B SAD (Portugal). Defesas: Ianique Tavares Stopira (Fehervar – Hungría), Diney Borges (FAR Rabat- (Marrocos), Steve Furtado (CSKA 1948 – Bulgaria), Dylan Tavares – Bastia -França), Logan Costa Toulouse (França), João Correia – Chaves (Portugal), Kelvin Pires ‘Djack’ (Trencin – Eslováquia), e Jorge Xavier ‘Jojó’ ( B- SAD – Portugal). Médios: Kenny Rocha (Oostende – Bélgica), Deroy Duarte (Fortuna Sittard – Países Baixos), Patrick Andrade (Partizan – Servia), Jamiro Monteiro (San Jose Earthquakes – Estados Unidos) João Paulo Fernandes (Feirense – Portugal) e Telmo Arcanjo (Tondela – Portugal). Avançados: Ryan Mendes (Al Nasr – Emirados Árabes Unidos), Garry Rodrigues (Olympiacos – Grécia), Tiago Correia ‘Bebé’ (Rayo Vallecano – Espanha), Gilson Tavares (Estoril – Portugal), Bryan Teixeira (Austria Lustenau – Austria), Luís Lopes ‘Duk’ e Alessio da Cruz (KV Mechelen – Bélgica).

