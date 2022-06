Selecção de futebol nos EUA para amigável com Equador

A selecção nacional de futebol já se encontra em Miami, nos Estados Unidos da América (EUA), onde, este sábado, 11, defronta o Equador, num jogo de preparação da equipa sul-americana para Mundial 2022.

Para este confronto, informa a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), o seleccionador nacional convocou 19 jogadores com destaque para quatro estreantes, sendo eles Paulo Soares, do Rochester New York FC (Estados Unidos), Jerin Ramos, do Ourense FC (Espanha), Gianni dos Santos, do Pacific FC (Canadá) e Bryan Teixeira (Austria Lustenau).

A estes se juntam os regressados Dylan Silva, guarda-redes do Portimonens (Portugal) e o defesa Ludovic Soares, do Slavia Sofia (Bulgária).

De referir que a selecção de Cabo Verde viaja para os EUA depois de dois jogos de apuramento para o CAN’2023, realizados no Estádio Marraquexe , Marrocos.

No primeiro jogo foi derrotada pelo Burkina Faso (2-0) e na segunda partida venceu a congénere do Togo pelo mesmo score, em confrontos a contar para primeira e segunda jornadas do grupo B.

Após duas rondas de qualificação, na classificação desta poule o Burkina Faso lidera com seis pontos, seguido de Cabo Verde (três), enquanto que Togo e Eswatini ficam com um ponto cada.

Lista dos convocados:

Guarda redes: Márcio da Rosa e Dylan Silva

Defesas: Stopira, Diney, Steven Pereira, Logan Costa, Steve Furtado, Dylan Tavares e Ludovic Soares.

Médios: Deroy Duarte, Cuca, Yannick Semedo, Paulo Soares e Jerin Ramos.

Avançados: Duk, Bebé, Lisandro Semedo, Gianni dos Santos e Bryan Teixeira.