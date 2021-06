Cabo Verde defronta hoje o Senegal em mais um jogo amigável

A selecção de Cabo Verde defronta hoje às 18:00, no Estádio Lat Dior, em Thiés, a congénere do Senegal, em mais um jogo de preparação para as eliminatórias do Mundial de 2022.

Em conferência de imprensa de antevisão do jogo, realizada em Thiés, o seleccionador nacional, Bubista, garantiu que o estado de espírito no seio do grupo é “bom” e que Cabo Verde vai fazer de tudo para dignificar este convite feito pela Federação Senegalesa de Futebol.

Para Bubista, a vitória sobre o Brasil já faz parte do passado, sendo que doravante o foco vai ser para este jogo com o Senegal, lembrando que se trata da selecção que lidera o ranking africano.

“Trata-se de um jogo de preparação e nós vamos desfrutar fazendo uma boa partida (…) não obstante a longa viagem feita desde Sérvia”, notou Bubista, considerando que a vitória sobre o Brasil já faz parte do passado.

“O que queremos é melhorar a nossa equipa e vamos fazer de tudo para fazer um bom jogo e tentar ganhar a partida,” apontou o seleccionador nacional.

O capitão Marco Soares disse que, apesar do pouco tempo de preparação, os jogadores estão “bem-dispostos” e focados em fazer uma boa partida ante os senegaleses.

“É uma potência africana e nós precisamos estar confiantes e serenos porque sabemos que vão entrar forte na partida”, projectou Marco Soares.

Depois da surpreendente vitória (2-1) conseguida este sábado, 05, ante a selecção olímpica do Brasil, Cabo Verde vai defrontar a selecção que é líder do ranking do futebol africano e a 22º do mundo, segundo a última actualização da FIFA.

De referir que Cabo Verde e Senegal vão participar no Campeonato Africano das Nações (CAN), previsto para 2022, nos Camarões.

Cabo Verde termina este ciclo de jogos particulares no dia 11 de Junho frente à Guiné-Bissau, partida a ser realizada no Estádio 24 de Setembro, na capital daquele país da África Ocidental.

Estas partidas enquadram-se no plano de preparação para as eliminatórias do Mundial do Qatar, que arrancam em Setembro.