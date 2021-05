Cabo Verde e Senegal defrontam-se em Junho em jogo particular

A Federação Senegalesa de Futebol anunciou a realização de um jogo amigável na primeira semana de Junho entre as selecções do Senegal e de Cabo Verde a ser disputado no stade Lat Dior de Thiès.

Segundo avançou o diário senegalês “Le Quotidien”, o presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol, Mário Semedo, já confirmou a ida dos “Tubarões Azuis” a Dakar para este amigável a ser disputado a 06 ou 07 de Junho. Este particular enquadra-se no plano de preparação da Federação Senegalesa de Futebol que tem programado dois jogos amigáveis, com vista os trabalhos de preparação para o Campeonato Africano das Nações, CAN’2021, que se realiza em Janeiro nos Camarões. A anteceder o amigável com Cabo Verde, a selecção do Senegal tem perspectivado um primeiro jogo no dia 4 ou 5 de Junho, tendo na lista países como Burkina Faso, Zâmbia, Benin e Gana.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.