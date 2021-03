Futebol: Cabo Verde vence Moçambique e consegue a terceira qualificação para Campeonato Africano da Nações

A selecção cabo-verdiana de futebol venceu hoje o Moçambique, por 1-0, e qualificou-se para o CAN’2021, a realizar-se no próximo ano nos Camarões.

Em jogo contar para a sexta e última jornada do Grupo F, realizado no Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo, Faisão Mangal marcou, na própria baliza, o golo que deu a terceira qualificação de Cabo Verde para uma fase final do Campeonato Africano das Nações.

O golo aconteceu aos 58 minutos, na sequência de um livre marcado por Marco Soares, que foi desviado pelo avançado moçambicano que tinha entrado ao intervalo para o lugar de Dayo António.

No outro jogo deste grupo, realizado à mesma hora, os Camarões e o Ruanda empataram sem golos, resultado que também serviria a Cabo Verde, caso empatasse com Moçambique.

Os Camarões, que já estava qualificada, na qualidade de anfitrião, venceu o grupo com 11 pontos seguido por Cabo Verde com 10 pontos, Ruanda é terceiro com seis, ao passo que Moçambique ficou no quarto e último posto com quatro pontos.

Esta vai ser a terceira participação de Cabo Verde numa fase final de um CAN depois de marcar presença em África do Sul (2013) e na Guiné Equatorial (2015).