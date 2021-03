Cabo Verde defronta Moçambique no apuramento para a CAN'2022

Dia 26 os Tubarões Azuis vão defrontar a selecção moçambicana em mais um jogo do Grupo F de apuramento para a CAN

Para preparar o jogo a equipa nacional de futebol vai realizar um estágio que terá início a 21 de Março, na Praia, e que terminará dez dias depois em Maputo. Moçambique.

O primeiro jogo contra Moçambique vai realizar-se no Estádio Nacional, na Praia, a 26 de Março às 16h00 enquanto o segundo jogo está marcado para dia 30 de Março no Estádio Nacional do Zimpeto em Maputo. Um jogo que está agendado para as 18h00 (hora de Cabo Verde) e que é a sexta e última jornada de qualificação para a CAN'2022 que se vai realizar nos Camarões.

A equipa camaronesa, que já está qualificada por ser a organizadora da prova, lidera o Grupo F com 10 pontos seguida pelas selecções de Moçambique e Cabo Verde que têm quatro pontos cada. A fechar a classificação do Grupo F está a equipa do Ruanda com apenas dois pontos.