Futebol/CAN’2021: Vozinha garante “concentração máxima” para defrontar os Camarões

O guarda-redes da selecção nacional Vozinha destacou hoje o “ambiente tranquilo e concentração máxima” no seio do grupo, tendo em vista o jogo com os Camarões, pontuável para o apuramento para o Campeonato Africano das Nações.

À imprensa, o internacional cabo-verdiano, em declarações à margem do último treino da seleção antes da partida com os Camarões, prevista para esta sexta-feira, no Estádio Nacional, na Cidade da Praia, apontou que o estágio tem decorrido “da melhor forma possível” face à importância que o jogo requer. “O selecionador está a tentar tirar o máximo proveito do pouco tempo que tem para passar as informações, mas estamos cientes que só a vitória importa e é neste sentido que vamos entrar em campo, sempre confiantes”, disse o guarda-redes. Na quarta-feira, 24, a selecção do Ruanda venceu Moçambique por 1-0, saltando assim para a segunda posição do grupo F. “O resultado de ontem não mudou nada, porque nós desde que terminou a quarta jornada dependemos só de nós, basta fazermos os nossos pontos”, explicou Vozinha, ressaltando que “o mais importante” não é pensar no adversário, mas sim naquilo que têm que fazer para alcançar os três pontos. O avançado Dodô, que representa o Hamrun Spartans de Malta, por seu turno, também fez referência ao “bom ambiente” na seleção, indicando que apesar de ser uma equipa jovem, todos estão preparados para dar o seu melhor. “É um bom momento para mim e para o grupo e o nosso objectivo é estar no próximo campeonato africano”, avançou. Por sua vez, o médico da seleção, Humberto Évora, informou que fisicamente os jogadores se encontram bem, mas que é necessária alguma monitorização de sintomas de cansaço, pois os jogadores fazem viagens longas antes de chegarem ao estágio. A selecção de Cabo Verde recebe esta sexta-feira no seu reduto, o Estádio Nacional, em Achada de São Filipe, na Cidade da Praia, a selecção dos Camarões, numa partida em que os convocados de Bubista estão obrigados a pontuar. Com a vitória de quarta-feira, 24, o Ruanda passa a somar cinco pontos e ocupa o segundo posto do grupo, liderado pela já apurada selecção dos Camarões com dez, ao passo que Moçambique mantém os mesmos quatro pontos, assim como Cabo Verde. O Grupo F de qualificação para CAN’2021 encerra na próxima segunda-feira, 30, altura em que Cabo Verde defronta Moçambique, em Maputo, ao passo que Camarões, equipa anfitriã do CAN’2021, recebe o Ruanda. À luz do regulamento, apuram-se para a fase final do CAN’2021, a selecção dos Camarões, já qualificada enquanto país anfitrião e o segundo classificado.

