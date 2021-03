CAN´2021: Cabo Verde defronta hoje os Camarões com “obrigação” de pontuar

A Selecção Cabo-verdiana de Futebol enfrenta hoje, às 15:00, no estádio nacional, na Cidade da Praia, a sua congénere dos Camarões, uma partida em que os convocados de Bubista estão praticamente obrigados a pontuar.

Em jogo a contar para quinta e penúltima jornada do Grupo F, de qualificação para a CAN’2021, Cabo Verde entra em campo na última posição do grupo, com quatro pontos, precisando vencer para chegar à última jornada a depender somente de si para marcar presença na fase final.

Um triunfo no jogo desta tarde, significa um “passo de gigante” rumo à classificação, uma vez que Cabo Verde passará a contar sete pontos e, na última jornada, pode até empatar e esperar um desaire dos ruandeses ante o combinado camaronês.

Em caso de empate, a equipa nacional fica com a obrigação de triunfar frente a Moçambique, na última jornada, e torcer por uma derrota do Ruanda frente aos “Leões Indomáveis”, nome como é conhecida a selecção dos Camarões.

No pior dos cenários, em caso de derrota com os Camarões, os Tubarões Azuis, nome como é conhecida a selecção de Cabo Verde, vão ter que vencer Moçambique em Maputo e ainda esperar por uma derrota do Ruanda com os Camarões, nos jogos da última jornada.

Entretanto, para conseguir o apuramento, “sem precisar de uma calculadora”, Cabo Verde precisa vencer essas duas partidas para conseguir a sua terceira participação no Campeonato Africano das Nações (CAN).

O seleccionador nacional de futebol, Bubista garante que as perspectivas para os jogos com os Camarões e com Moçambique são “boas” e reforçou o objectivo de conseguir a qualificação para CAN´2021.

“O mais importante é que vamos para o último jogo com possibilidades de qualificação”, disse Bubista que prometeu uma equipa “comprometida” para estes dois últimos jogos de qualificação.

Neste grupo F de apuramento, os Camarões, já qualificada na qualidade de país anfitrião do CAN’2021, comanda o grupo com dez pontos, seguida de Ruanda com cinco, Moçambique e Cabo Verde, têm quatro pontos cada.

O Grupo F de qualificação para CAN’2021 encerra na próxima terça-feira, 30, altura em que Cabo Verde defronta Moçambique, em Maputo, ao passo que Camarões, equipa anfitriã do CAN’2021, faz a recepção do Ruanda.

À luz do regulamento, apuram-se para a fase final do CAN’2021, a selecção dos Camarões, já qualificada enquanto país anfitrião e o segundo classificado.