Futebol/Eliminatórias CAN’2021: Guiné Conacri revela convocados para enfrentar Cabo Verde

O treinador da Guiné-Conacri já divulgou a lista dos convocados para o jogo particular com Cabo Verde, a realizar-se no dia 10 de Outubro, no Estádio Municipal de Albufeira, em Portugal.

Didier Six, antigo internacional francês, convocou 20 futebolistas que actuam nos campeonatos europeus, mais três residentes, com destaques para Naby Keïta (Liverpool), Mohamed Mady Camara (Olympiakos) e Amadou Diawara (Roma) O jogo entre Cabo Verde e Guiné- Conacri serve de preparação para as eliminatórias do CAN’2021, a realizar-se, nos Camarões. A selecção da Guiné Conacri, lidera o Grupo A de apuramentos com quatro pontos, os mesmos que o Mali, e na próxima jornada, a terceira, vai defrontar o Chad. Já Cabo Verde ocupa a terceira posição do grupo F, com dois pontos, em dois jogos, num poule liderado por Moçambique e Camarões, com quatro pontos cada. A selecção de Cabo Verde vai voltar a competir oficialmente entre 09 e 17 de Novembro, defrontando o Ruanda, em jornada dupla das eliminatórias do CAN’2022. Lista dos convocados da Guiné Conacri Guarda-redes: Aly Keita (Ostersund- Suécia), Moussa Camara (Horoya- Guiné), Mohamed Camara (Santoba FC –Guiné) Defesas: Simon (Fenerback – Turquia), Sow (Saint Etienne – França), Pogba (Sochaux – França), Camara (Young Boys – Suíça), Jeanvier (Kasimsapa – Turquia), Sylla (Lens- França), Dyrestam (Sapsborg 08- Noruega), Sankoh (Nea – Chipre), Camara (Horoya – Guiné- Conacri). Médios: Mara (Slovan – República Tcheca), Diawarra (Roma – Itália), Camara (Olympiakos- Grécia), Keita (Liverpool – Inglaterra), Conte (Beroe – Bulgária). Avançados: Kamano (Lokomotiv Moscovo- Rússia), Soumah (Partizan Belgrado- Servia), Hah (Rotalle- Bélgica), Yahssane (Rayon- Bielorrússia), Kante (Gimnástic – Espanha), Sory (Midtjylland – Dinamarca.

