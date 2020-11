CAN’2021: Cabo Verde defronta hoje o Ruanda

Estádio vazio na estreia de Bubista como seleccionador nacional. Cabo Verde de futebol defronta hoje, às 15:00, no estádio nacional, a congénere do Ruanda, num jogo a contar para a terceira jornada do Grupo F de qualificação para o CAN’ 2021.

Depois de uma vitória (2-1) sobre a Andorra e uma na derrota, pelo mesmo resultado, ante à Guiné- Conacry, em jogos particulares realizados no passado mês de Outubro, esta partida será a estreia oficial do selecionador Bubista que vai fazer o seu primeiro jogo em casa e sem público, devido às imposições do novo coronavírus.

Cabo Verde, que precisa vencer, vai entrar em campo na terceira posição do grupo, com dois pontos, menos dois que os Camarões e Moçambique, que lideram com quatro pontos cada.

Por sua vez, o Ruanda, que ainda não pontuou, depois de dois treinos de adaptação ao relvado e com a vantagem de jogar sem público, vai tentar conseguir os três pontos para entrar nas contas do apuramento.

No outro jogo do grupo, a disputar-se à mesma hora, os Camarões recebem Moçambique, numa partida que, em caso de um empate, pode dar a liderança partilhada do grupo a Cabo Verde, caso vença o Ruanda.

A selecção de Cabo Verde fez esta quarta-feira, 11, no estádio nacional, o último treino antes do jogo com o seleccionador com 25 jogadores, depois da chegada de Platini e Kevin Oliveira.

Durante o treino, informou fonte da FCF, o avançado Vagner Dias ressentiu-se da lesão e ficou fora das opções da equipa técnica para esta partida.

As duas selecções voltam a defrontar-se no 17 de Novembro, desta feita em Kigali, a contar para a quarta jornada deste grupo F.

Camarões, como país organizador do CAN 2021, está automaticamente qualificado, pelo que, se se classificarem em primeiro lugar no grupo, passam juntamente com o segundo classificado.

A fase final do Campeonato Africano das Nações disputa-se no Verão de 2021, nos Camarões.