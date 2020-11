​Selecção nacional privilegia recuperação e finalização no primeiro treino em Ruanda

A selecção nacional de futebol realizou sábado em Kigali o seu primeiro treino, com vista ao jogo de terça-feira, 17, com o Ruanda, a contar para a quarta jornada do Grupo F de qualificação para o CAN’2021.

Informações avançadas pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) dão conta que nesse primeiro apronto o seleccionador nacional, Bubista, privilegiou trabalhos de recuperação e finalização. Neste domingo, acrescenta a mesma fonte, os 24 convocados (Vagner Dias não viajou devido a uma lesão) vão treinar no Estádio Amahoro, em Kigali, recinto da partida desta terça-feira, entre Ruanda e Cabo Verde. Na passada quinta-feira, 12 de Novembro, as duas selecções empataram, a zero, em jogo da terceira jornada realizado no Estádio Nacional, na Praia. A selecção dos Camarões, que venceu Moçambique por 4-1, no jogo da terceira jornada, lidera o grupo com sete pontos, seguido por Moçambique (4), Cabo Verde (3) e Ruanda (1). Camarões, como país organizador do CAN’2021, está automaticamente qualificado, pelo que, se se classificarem em primeiro lugar no grupo, passam juntamente com o segundo classificado. A fase final do Campeonato Africano das Nações, inicialmente prevista para 2021, disputa-se, devido à covid-19, no Verão de 2022, nos Camarões.

