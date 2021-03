Futebol/CAN’2021: Bubista convoca 29 para o duplo compromisso com Camarões e Moçambique

O seleccionador cabo-verdiano de futebol divulgou hoje a lista dos 29 futebolistas, todos residentes no estrangeiro, para o duplo compromisso com Camarões e Moçambique, referente à quinta e sexta jornada do Grupo F de qualificação para o CAN’2021.

Pedro Brito, também conhecido como Bubista, assegurou, em conferência de imprensa, que Cabo Verde está focado na qualificação para Camarões’2021 e que para esta convocatória foram tidos em conta a análise, a observação, bem como o bom-senso, o equilíbrio e a isenção.

Referiu que por causa das restrições impostas pela pandemia da covid-19, alguns países poderão não fornecer os jogadores para os trabalhos das selecções nacionais, mas que Cabo Verde está “extremamente confiante” nos convocados, e que a equipa técnica está convicta num “bom trabalho”, visando a qualificação.

Segundo o plano de trabalho, o estágio da selecção principia domingo, 21 de Março, com a chegada dos jogadores, sendo que o primeiro treino está agendado para segunda-feira, 22, no Estádio Nacional, na Cidade da Praia.

No dia 26, uma sexta-feira, a selecção nacional recebe no Estádio Nacional, na Cidade da Praia, os Camarões, em jogo agendado para as 15:00, da quinta jornada do Grupo F, dirigido por uma equipa de arbitragem da Argélia.

O jogo com Moçambique, adversário directo de Cabo Verde neste grupo de apuramento para o CAN’2021, realiza-se no dia 30, em Maputo, e vai ser dirigido por uma equipa de arbitragem do Congo.

Neste grupo F de apuramento, Camarões, já qualificada na qualidade de país anfitrião do CAN’2021, comanda o grupo com dez pontos, seguida de Moçambique e Cabo Verde, com quatro pontos cada, ao passo que Ruanda, soma dois pontos.

Lista dos convocados:

Guarda-redes: Vozinha (EL Limassol, Chipre), Ivan Cruz (Uniao Sport Club de Paredes, Portugal) e Márcio da Rosa (Cova da Piedade, Portugal).

Defesas: Stopira (MOL Fehervar, Hungria), Ponck (Basaksehir, Turquia) Diney’ (FAR Rabat, Marrocos), Lorenzo Fonseca (Den Bosch, Holanda), Roberto Lopes (Shamrock Rovers, República da Irlanda), Jeffrey Fortes (Sparta Roterdão, Holanda), Steven Pereira (Oliveirense, Portugal) , Dylan Tavares (Lausanne Ouchy, Suiça), Tiago Almeida (Varzim , Portugal)

Médios: Marco Soares (Arouca, Portugal), Hélder Tavares (FC Voluntari, Roménia), Patrick Andrade (Qarabag,Azerbaijão), Telmo Arcanjo (Tondela, Portugal), Jamiro Monteiro, (Philadelphia Union, EUA), Carlos Fernandes “Kuca” (Mafra, Portugal), João Paulo Fernandes (Leça, Portugal), Bruno Leite (Haugesund, Noruega).

Avançados: Djaniny Semedo (Trabzonspor, Turquia), Ryan Mendes (Al Nasr, Emirados Árabes Unidos) Gilson Tavares (Estoril, Portugal), Lisandro Semedo (Fortuna Sittard, Holanda), Vasco Lopes (União de Santarem, Portugal), Patrick Fernandes (Varzim, Portugal), Dodo (Hamrun Spartans, Malta) Willis Furtado (JK Jerv, Noruega) e Hélio Silva “Papalelé” (Leixões, Portugal).