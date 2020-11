​Selecção nacional já se encontra no Ruanda para jogo próximo jogo de qualificação

A selecção cabo-vediana de futebol já se encontra em Kigali, onde na próxima quinta-feira, 17, vai defrontar a congénere do Ruanda, em jogo a contar para a terceira jornada do Grupo F de qualificação para o CAN’2021.

Segundo uma nota da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), a comitiva cabo-verdiana aterrou às 00:50 local, 21:50 de Cabo Verde, num voo charter que saiu da Cidade da Praia.

A mesma fonte informa ainda que hoje toda a equipa vai permanecer no hotel para serem submetidos ao teste PCR da covid-19, antes da realização do primeiro treino.

Na passada quinta-feira, 12 de Novembro, as duas selecções empataram, a zero, em jogo da terceira jornada realizado no Estádio Nacional, na Praia.

A selecção dos Camarões, que venceu Moçambique por 4-1, no jogo da terceira jornada, lidera o grupo com sete pontos, seguido por Moçambique (4), Cabo Verde (3) e Ruanda (1).

Camarões, como país organizador do CAN’2021, está automaticamente qualificado, pelo que, se se classificarem em primeiro lugar no grupo, passam juntamente com o segundo classificado.

A fase final do Campeonato Africano das Nações, inicialmente prevista para 2021, disputa-se, devido à covid-19, no Verão de 2022, nos Camarões.