Selecção nacional faz segundo treino e há várias alterações na lista de convocados

A selecção nacional de futebol realizou hoje o segundo treino de preparação para o jogo desta quinta-feira, 12, frente ao Ruanda, a contar para a terceira jornada do Grupo F de qualificação para o CAN 2021.

Uma nota da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), a que a Inforpress teve acesso, indica que o seleccionador contou com 23 jogadores, faltando chegar, ainda esta madrugada, Platini (Poli Iasi- Roménia) e Kevin Oliveira (Doxa- Chipre).

A mesma fonte informa que da convocatória inicial saíram oito futebolistas, “uns devido à lesão e outros por restrições de certos países devido à covid-19”.

Mário Évora, Patrick Andrade, Zé Luís, Kenny Rocha, Bruno Leite e Willy Semedo foram os jogadores dispensados e, para os substituírem, foram convocados Márcio da Rosa, Felix Mathaus, Hélder Tavares, Kevin Oliveira, Platini e Djaniny Semedo.

A selecção de Cabo Verde defronta a congénere do Ruanda na quinta-feira, 12, às 15:00, no Estádio Nacional, em jogo a contar para a terceira jornada do Grupo F. O encontro não terá público nas bancadas.

Cinco dias depois, a 17 de Novembro, a selecção nacional volta a defrontar os ruandeses, desta feita em Kigali, a contar para a quarta jornada.

Cabo Verde ocupa a terceira posição do grupo, com dois pontos, menos dois que os Camarões e Moçambique. O Ruanda ainda não pontuou.

Camarões, como país organizador do CAN 2021, está automaticamente qualificado, pelo que, se se classificarem em primeiro lugar no grupo, passam juntamente com o segundo classificado.

A fase final do Campeonato Africano das Nações disputa-se no Verão de 2021, nos Camarões.

Lista dos convocados actualizada:

Guarda-redes: Vozinha (AEL Limassol – Chipre), Ivan da Cruz (União Sport Clube Paredes – Portugal) e Márcio da Rosa (Cova da Piedade – Portugal)

Defesas: Stopira (MOL Fehervar – Hungria), Carlos Ponck (Basaksehir – Turquia), Steven Fortes (RC Lens – França), Steve Furtado (Beroe – Bulgária), Roberto Lopes (Shamrock Rovers – Irlanda), Jeffry Fortes (Sparta Rotterdam – Países Baixos), Dylan Tavares (Stade Lausanne – Suíça) e Felix Mathaus (Académico de Viseu- Portugal).

Médios: Marco Soares (Arouca – Portugal), Nuno Borges (Nacional – Portugal), Jamiro Monteiro (Philadelphia Union – EUA), Willis Furtado (FC Masr – Egito), Helder Tavares (Giresunspor – Turquia) Kevin Oliveira (Doxa – Chipre).

Avançados: Ryan Mendes (Al-Nasr – Emirados Árabes Unidos), Lisandro Semedo (Fortuna Sittard – Países Baixos), Platini (Poli Iasi – Roménia), Vagner Dias (Metz – França), Júlio Tavares (Al Faisaly FC – Arabia Saudita), Ricardo Gomes (Erzurum BB – Turquia), Mailson Lima (Ararat – Arménia) e Djaniny Tavares (Trabzonspor – Turquia).