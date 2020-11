Cabo Verde e Ruanda jogam em estádio vazio

Jogo de apuramento para a CAN não vai ter público nas bancadas.

Cabo Verde e Ruanda jogam no próximo dia 12 no Estádio Nacional, na Praia, para a fase de qualificação da CAN.

No entanto, como aponta a Federação Cabo Verdiana de Futebol (FCF), "pela primeira vez na história do futebol nacional um jogo da seleção nacional não terá a presença dos adeptos" por causa da situação pandémica que se vive no país e no mundo.

"Por causa do Covid-19, o jogo do dia 12, entre Cabo Verde e Ruanda, não será aberto ao publico, pelo que só estarão presentes os intervenientes (as três equipas), as autoridades nacionais (Policia Nacional, Cruz Vermelha, Proteção Civil e Bombeiros), a imprensa nacional, bem como o staff da organização do jogo", anuncia a FCF.

O jogo realiza-se no próximo dia 12 às 15h00.