Cabo Verde goleado pela Costa do Marfim

​A selecção nacional residente perdeu segunda-feira com a congénere da Costa Marfim, por 4-1, no jogo de estreia do Torneio da União das Federações Oeste Africana (UFOA), que decorre no Senegal.

Em partida disputada no Estádio Lat Dior, em Theies, arredores da capital senegalesa, o combinado nacional entrou mal no jogo e sofreu o primeiro golo aos sete minutos, na transformação de uma grande penalidade, convertida por Laurent Magbi. Ainda na primeira parte, aos 22 minutos, o mesmo jogador bisou na partida, fazendo o 2-0, resultado dos primeiros 45 minutos, período em que o lance de maior perigo de Cabo Verde foi um cabeceamento de Admar, que levou o guarda-redes marfinense a fazer uma excelente defesa. Na segunda parte, Dumbia fez o 3-0, numa jogada de contra-ataque aos 53 minutos. Volvidos sete minutos, Cabo Verde reduziu a desvantagem por intermédio de Alex, com um golo de belo efeito, mas nos descontos Dumbia voltou a marcar e fez o 4-1 final. Cabo Verde volta a entrar em campo no dia 05 de Outubro, para defrontar a Nigéria, selecção que no seu jogo de estreia perdeu ante à congénere do Togo por 2-1, Nos outros jogos de ontem, a Serra Leoa venceu a Libéria por 1-0, enquanto o Mali venceu o Níger por 3-1. O torneio da UFOA, que tem a final marcada para 13 de Outubro, conta com um total de 22 jogos, disputados em 16 dias, e terá lugar em Thies, que fica a cerca de 90 minutos de Dakar (Senegal).

