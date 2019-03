​Bilhetes para Cabo Verde - Lesoto já estão à venda

Já estão à venda os bilhetes para o jogo deste domingo entre Cabo Verde e Lesoto, a contar para a última jornada do Grupo L de apuramento para o CAN 2019, anunciou hoje a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF).

Os preços variam, sendo que a bancada coberta custa 500 escudos, a bancada central 200 escudos, e os ingressos para as laterais são vendidos por 100 escudos.

Os bilhetes estão a venda em vários postos de venda na cidade da Praia, nomeadamente na Casa dos Sabores – Palmarejo, Snak Bar Cafira - Praia Shopping, Livraria Nhu Eugenio - Achada Santo Antonio, Casa Benfica -Achada Santo António, Estádio da Várzea – Avenida, Celebridades – Fazenda, Estádio Nacional - Achada São Filipe e Cinema Plateau. Nestes locais a aquisição pode ser feita quinta-feira, sexta-feira e sábado.

No estádio Nacional e Várzea e no Cinema Plateau os adeptos podem comprar bilhetes até domingo.

A partida começa domingo, às 14 horas.

Esta quarta-feira, terceiro dia de treinos, o seleccionador nacional, Rui Águas, contou com os 25 convocados, depois da chegada dos internacionais Djaniny e Nivaldo, que jogam na Arábia Saudita e Chipre respectivamente.

O jogo Cabo Verde x Lesoto conta para a sexta e última jornada do Grupo L de qualificação para o CAN’2019, que se realiza no Egipto. Para se qualificar, Cabo Verde está obrigado a vencer e esperar que o Uganda não perca na sua deslocação à Tanzânia.

Uganda, já apurado, lidera o Grupo L, com 13 pontos, seguido de Tanzânia e Lesoto com cinco pontos cada, ao passo que Cabo Verde está na cauda da tabela classificativa, com quatro pontos em cinco jogos.