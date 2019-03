Cabo Verde fora do CAN 2019

Cabo Verde empatou hoje com o Lesoto, em partida a contar para a última jornada da fase de qualificação para o CAN 2019. Com este resultado, os Tubarões Azuis estão definitivamente fora do CAN 2019, a ser disputado no Egipto.

Na outra partida do grupo, a Tanzânia venceu o Uganda por 3-0 e garantiu desta forma a sua passagem. Resultados: Cabo Verde- Lesotho, 0-0 Tanzânia-Uganda, 3-0 Classificação final: 1. Uganda 6 jogos/13 pontos 2. Tanzânia 6/8 3. Lesotho 6/6 4. Cabo Verde 6/5 Notícia em actualização.

