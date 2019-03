Tubarões sabem hoje se vão ou Egipto ou ficam em casa

​A selecção cabo-verdiana de futebol apresenta-se hoje, a partir das 14:00 no Estádio Nacional, na recepção ao Lesoto, em jogo de máxima importância, de olhos postos no CAN 2019.

Os Tubarões Azuis, nome por que é conhecida a selecção de Cabo Verde, pedem casa cheia.

Ontem, o seleccionador de Cabo Verde de futebol mostrou-se convicto na vitória e disse esperar festejar a qualificação para o CAN do Egipto.

Quem também se mostrou confiante na qualificação foi o capitão Marco Soares.

“Estamos conscientes de que o resultado do outro jogo vai ser positivo para nós e que vamos estar novamente no CAN. Este é o nosso objectivo. É o nosso foco neste momento, temos feito o nosso trabalho. Trabalhamos bem durante a semana, estamos identificados para aquilo que temos de fazer no jogo e certamente vamos colocar tudo isto em prática para vencer o jogo de amanhã”, prognosticou.

O apuramento de Cabo Verde depende ainda do que a selecção do Uganda, já qualificada e vencedora incontestável do Grupo L,fizer na sua deslocação a Dar-El-Salam para jogar a sua histórica invencibilidade frente aos locais da Tanzânia.

Para este jogo decisivo, a Confederação Africana de Futebol (CAF) indigitou um quarteto de arbitragem do Mali, chefiado por Mahamadou Keita, que vai ser auxiliado por Baba Yomboliba e Nouhoum Bamba, sendo que Gaoussou Kané vai desempenhar o papel do quarto árbitro.

Gregorio Badupa, da Guiné-Bissau, foi escolhido para o papel do comissário do jogo.