Cabo Verde - Lesoto antecipado para 22 de Março

O jogo Cabo Verde - Lesoto foi antecipado para 22 de Março, no Estádio Nacional. Inicialmente calendarizado para 23 do mesmo mês, o encontro foi antecipado 24 horas, por forma a ser disputado em simultâneo com o embate em Dar Es Salam, entre a Tanzânia e o Uganda, segundo a Confederação Africana de Futebol (CAF)

Nas duas partidas, a contar para a sexta e última jornada do Grupo L de qualificação para o CAN 2019, estará em disputa o apuramento de uma das três equipas ainda com possibilidades matemáticas de atingirem a fase final da competição africana de selecções. Na qualidade de vencedor do Grupo, a selecção nacional do Uganda já tem o passaporte carimbado para o Egipto. Tanzânia, Lesoto e Cabo Verde estão na luta pelo segundo lugar. Para se qualificar, Cabo Verde terá de vencer o Lesoto em casa e esperar que o Uganda não perca na sua deslocação à Tanzânia, já que um triunfo dos tanzanianos inviabiliza qualquer possibilidade de os Tubarões Azuis marcarem presença no Campeonato Africano das Nações. O Uganda lidera o Grupo L com 13 pontos, seguido de Tanzânia e Lesoto com cinco pontos cada, ao passo que Cabo Verde está na cauda da tabela classificativa com quatro pontos em cinco jogos. O CAN 2019 vai ser disputado de 15 de Junho a 13 de Julho, no Egipto, país que substituiu os Camarões que inicialmente acolheria esta edição da Taça Africana das Nações e que desistiu da organização.

