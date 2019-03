​Tubarões Azuis voltam a treinar hoje para a partida decisiva de domingo

A selecção cabo-verdiana de futebol volta esta tarde ao Estádio Nacional para um segundo treino de preparação para o jogo decisivo deste domingo, frente ao Lesoto, no qual a equipa nacional está obrigada a vencer.

Depois do primeiro treino realizado na tarde desta segunda-feira, com apenas 15 dos 25 convocados, o seleccionador Rui Águas espera contar esta tarde, a partir das 15:00, com todos os futebolistas, uma vez que o grosso dos atletas que ainda competiram domingo nos seus clubes no estrangeiro deverão apresentar-se ao trabalho.

Kelvin Pires, do Batuque, de São Vicente, e Emerson, da Académica da Praia, são os convocados residentes.

O jogo Cabo Verde x Lesoto conta para a sexta e última jornada do Grupo L de qualificação para o CAN’2019, que se realiza no Egipto. Cabo Verde, para se qualificar, está obrigado a vencer e esperar que o Uganda, líder e já qualificado, não perca na sua deslocação à Tanzânia.

Um possível triunfo dos tanzanianos inviabiliza qualquer possibilidade dos Tubarões Azuis marcarem presença no Campeonato Africano das Nações.

Uganda, já apurado, lidera o Grupo L, com 13 pontos, seguido de Tanzânia e Lesoto com cinco pontos cada, ao passo que Cabo Verde está na cauda da tabela classificativa, com quatro pontos em cinco jogos.

O CAN’2019 vai ser disputado de 15 de Junho a 13 de Julho, no Egipto.