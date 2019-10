Cabo Verde desloca-se a Camarões a 13 de Novembro e recebe Moçambique cinco dias depois

​A selecção de Cabo Verde de futebol defronta a congénere dos Camarões em Yaoundé, a 13 de Novembro, em jogo da primeira jornada do Grupo F de qualificação para o Campeonato Africano das Nações, CAN 2021.

Segundo o calendário divulgado pela Confederação Africana de Futebol (CAF), o combinado crioulo estreia-se no Estádio Nacional em Monte Vaca, na recepção a Moçambique, em partida calendarizada para 18 de Novembro, às 15:00.

As datas dos jogos, de acordo com a Federação Cabo-verdiana de Futebol, foram marcadas pelo organismo que gere o futebol africano, pelo que no dia 13 de Novembro, quarta-feira, em Yaoundé, os Camarões recebe a selecção nacional às 17:00 locais.

Cabo Verde está inserido no Grupo F e, para além dos Camarões (país anfitrião do CAN 2021), e Moçambique, tem ainda pela frente o Ruanda.

No Grupo F, os Camarões estão automaticamente qualificados, na qualidade de anfitrião da Copa pelo que se se classificarem em primeiro lugar, passam juntamente com o segundo classificado.

A fase final do Campeonato Africano das Nações disputa-se no Verão de 2021, nos Camarões.

Datas dos jogos:

Primeira e segunda jornada: 13 a 18 de Novembro 2019

Terceira e quarta jornada: Agosto e Setembro 2020

Quinta jornada: Outubro de 2020

Sexta jornada: Novembro de 2020.