CAN 2021: Cabo Verde disputa apuramento com Camarões, Moçambique e Ruanda

Cabo Verde já conhece os seus adversários na qualificação para o CAN 2021. A selecção nacional vai defrontar Camarões, Moçambique e Ruanda, com quem divide o grupo F.

O sorteio realizado esta quinta-feira colocou os Camarões, Moçambique e Ruanda no caminho dos Tubarões Azuis.

A selecção nacional vai assim reencontrar Moçambique, com quem disputou o apuramento eu CAN 2015. Camarões é a selecção mais forte do grupo, além de organizador do torneio em 2021.

A fase de qualificação começa em Novembro deste ano.

Grupo A

Mali, Guiné, Namíbia e vencedor do jogo Libéria vs Chad

Grupo B

Burquina Faso, Uganda, Malawi e vencedor do jogo Sudão do Sul vs Seychelles

Grupo C

Gana, África do Sul, Sudão e vencedor do jogo Maurícias vs São Tomé e Príncipe

Grupo D

Rep. Dem. Congo, Gabão, Angola e vencedor do jogo Djibuti vs Gâmbia

Grupo E

Marrocos, mauritânia, Rep. Centro Africana e Burundi

Grupo F

Camarões, Cabo Verde, Moçambique e Ruanda

Grupo G

Egípto, Quénia, Togo e Comores

Grupo H

Argélia, Zâmbia, Zimbabwe e Botswana

Grupo I

Senegal, Congo, Guiné-Bissau e Eswatini

Grupo J

Tunísia, Líbia, Tanzania e Guiné-Equatorial

Grupo K

Costa do Marfim, Níger, Madagáscar e Etiópia

Grupo L

Nigéria, Benin, Serra Leoa e Lesotho