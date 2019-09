Tubarões Azuis visitam Marselha em Outubro

A Selecção Nacional “A” irá, no próximo mês de Outubro, disputar dois jogos amigáveis de preparação para os próximos jogos oficiais, a contar para a fase de qualificação da CAN 2021.

Os dois jogos vão decorrer na região de Marselha, nos dias 10 e 13 de Outubro, já o estágio acontece de 06 a 14 de Outubro, também em França.

Para além do objectivo desportivo, os jogos da Selecção Nacional em território francês também se enquadram na política de aproximação dos “Tubarões Azuis” às comunidades cabo-verdianas no exterior, neste caso, a comunidade residente na França, e em particular na zona de Marselha.

O seleccionador nacional, Rui Águas, anunciará, no próximo dia 29 de Setembro, nas plataformas da FCF, a lista de convocados para os jogos.