​Tubarões Azuis empatam com Marselha no término do estágio em França

A selecção nacional de futebol terminou ontem o estágio de preparação para as eliminatórias do CAN 2021 com um empate frente ao Marselha.

O particular entre os “Tubarões Azuis” e a equipa da primeira divisão francesa de Futebol aconteceu na manhã deste domingo, no Centre D’Entrainement Robert Louisem França, e terminou empatado a uma bola.

De acordo com informações avançadas pela Federação Cabo-verdiana de Futebol, Cabo Verde marcou primeiro, por intermédio do avançado Zé Luís, aos 15 minutos. Três minutos depois, o Marselha, que jogou com a equipa principal, empatou através de uma grande penalidade convertida por Payet.

No dia 10, a selecção nacional de futebol venceu por 2-1 o Togo, em jogo particular disputado em Marselha, sul de França. Logo no início da segunda parte, Zé Luís, que tinha começado o jogo no banco de suplentes no seu regresso à selecção cabo-verdiana, dois anos depois, marcou o golo do empate, na marcação de um pontapé de grande penalidade. O tento da vitória de Cabo Verde foi marcado por Vagner Gonçalves, médio que joga no Nancy, de França.